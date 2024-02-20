Украина готова восстановить консульские отношения с Приднестровьем

Украина поддерживает исключительно мирное урегулирование «приднестровского вопроса».

Об этом Посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей заявил на встрече с вице-премьер-министром Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и лидером приднестровского региона Молдовы Вадимом Красносельским в Тирасполе, 19 февраля информирует Министерство иностранных дел Украины.

По словам Роговея, Украина по-прежнему готова быть посредником в поиске путей взаимопонимания между Кишинёвом и Тирасполем, с условием сохранения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах её международно признанных границ.

«В то же время Киев будет решительно реагировать на любые провокации, направленные как на втягивание приднестровского региона в войну России против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом», – цитирует его сайт МИД.

Посол отметил, что украинская сторона и дальше будет выступать за скорейший вывод с территории приднестровского региона российских войск и переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую. Также Роговей заявил о готовности Киева рассмотреть вопрос о возобновлении выездного консульского обслуживания граждан Украины на этой территории, если работникам МИД будет гарантирована безопасность.

«Основное условие – обеспечение надлежащего уровня безопасности деятельности украинских консульских сотрудников, а также гарантии их беспрепятственного перемещения из и в места проведения выездных консульских действий», – добавил он.

Для справки. Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории «ПМР» объявила о суверенитете. В этой связи между Молдовой и самопровозглашённой республикой начался вооружённый конфликт. Летом 1992-го боевые действия были завершены. В середине 90-х годов в Приднестровье был введён контингент российских миротворческих сил.

Политический конфликт до сих пор не урегулирован. Мировое сообщество независимость Приднестровья не признаёт. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной Россией территорией.

Одесса News информировала, что вице-премьер молдавского правительства по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил в августе 2022 года, что Молдова исключает возможность предоставления независимости самопровозглашённому Приднестровью.

По заявлению в декабре 2022 года главы Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ, Россия планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.

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