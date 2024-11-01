Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с РФ и Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале строительства системы укреплений «Восточный щит» на границе с Россией и Беларусью.

Об этом он написал 1 ноября в соцсети X.

«Начато строительство «Восточного щита»! Первые работы на границе с Россией», – написал польский премьер.

Он добавил к посту фото техники, которая роет траншеи.

Планируют возведение сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем вдоль 400 км границы с Россией и Беларусью, пишет Onet. Считается, что «Восточный щит» будет препятствовать движению вражеских войск и обеспечит защиту польских военных и гражданского населения.

Проект должен быть реализован в течение 2024–2028 годов.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года лидеры Польши, Эстонии, Литвы и Латвии обратились к президенту Европейского Совета с предложением о строительстве системы оборонной инфраструктуры вдоль внешних границ Евросоюза с Россией и Беларусью, которая «решит настоятельную потребность обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз». Это предложение требует финансовой поддержки всех членов ЕС. Создание оборонной системы вдоль 700 км границы ЕС с Россией и Беларусью обойдётся примерно в 2,5 млрд евро.

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