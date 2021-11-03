Концерт в одесском театре на Чайной перенесёт в другое измерение

Маурицио Биньоне в трио с Еленой Кущий (первая флейта и солистка Одесского театра оперы и балета) и Аликом Лысюком (первая виолончель и солист Одесской оперы) в концерте «Каждая стена — это дверь» в помещении Театра на Чайной.

Каждый из нас должен жить жизнью, исключающей границы из нашего ума. Нет стен, только двери, которые нужно открыть…

Каждый из нас должен гораздо больше верить в себя, не должен бояться сталкиваться с ситуациями, которые в негативном ключе ограничивают наши мысли и делают нас беспомощными перед другими и перед возможностью жить такой жизнью, о которой мы всегда мечтали.

Потому что первый барьер мы строим сами в нашем сознании. Из-за страха осуждения, быть непонятым, из страха обидеть, из страха не справиться, из страха ослушаться определённых ментальных схем, которые навязываются нам обществом, впавшим в коллективную депрессию.

«Нет границ» — эти два слова должны быть гимном, с которого мы начинаем наш день, потому что все мы обречены на величие, и на открытие нашего глубочайшего «я».

Концерт продолжительностью 75 минут, в течение которых будут исполнены 14 песен.

Подходящее определение термина «без границ», вызывающее у зрителей различные настроения. По-сути, зрителя окружат атмосферой, перенеся в другое измерение, почти гипнотическое.

Каждый концерт будет экспериментом. Музыка будет иметь тенденцию вызывать чувство расслабления, спокойствия, в отличие от хаоса, стресса и лихорадочных движений, к которым мы привыкли в течении дня.

Цена билетов от 300 до 350 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 7 ноября, воскресенье, 18:00

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod