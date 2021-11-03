Одесская кинокомпания Cinemastudio завершила съёмки фильма «Сашенька»

Одесская кинокомпания Cinemastudio завершила съёмки полнометражного художественного фильма «Сашенька», которые проходили в Черкасской и Одесской областях при поддержке Госкино Украины.

Об этом сообщил продюсер фильма Евгений Сивков в Facebook.

«Завершены съёмки полнометражного художественного фильма «Сашенька». Проект осуществлён при поддержке Госкино Украины студией Cinemastudio. Предыдущая картина этой студии «История Лизы» режиссёра Александра Жовны впервые в истории украинского кинематографа была приобретена всемирно известной компанией НВО и демонстрировалась в 14 странах Европы», — отметил Сивков.

По словам продюсера, «Сашенька» – новая психологическая драма Александра Жовны, события которой разворачиваются на территории бывшего СССР в 70-е годы. Речь идёт об убийстве, шокировавшем общество в то время.

Отмечается, что фильм заявлен в категорию 18+.

Как сообщала Одесса News, фильм «Крепость Хаджибей» стал лучшей полнометражной лентой кинофестиваля в Стамбуле (Турция) летом 2021 года.

Фото: Facebook

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