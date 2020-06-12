В Украине разрешено: летать за рубеж, проводить свадьбы, в перспективе смотреть кино

12 июня правительством Украины принято решение открыть пункты пропуска в аэропортах страны.

Соответствующую инфографику Криклий обнародовал в своем Telegram-канале.

Разрешен въезд для иностранцев. Исключение – граждане стран со значительным распространением COVID-19 и те, кто находились на территории таких государств в течение последних 14 дней.

Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение.

Также известно, что с 15 июня украинцы могут лететь в США и Албанию. В этих странах не планируются ограничения на границе.

Великобритания требует проходить двухнедельный карантин.

При въезде в Турцию ограничений на границе не будет, однако предстоит пройти тесты на коронавирус.

С 27 июня можно будет улететь в Тунис — по прибытию туда придётся пройти тесты.

Кроме того, с 1 июля могут открыть свои границы для Украины Кипр, Черногория, Грузия и Греция.

Здесь всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

Из Международного аэропорта «Одесса» на сегодняшний день можно улететь лишь в Киев.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что праздновать свадьбу можно, если люди будут придерживаться ограничительных мер.

«В частности, это и социальная дистанция по возможности — понимаю, что это свадьба, пользование антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили», — отметил Степанов.

А по сообщению председателя подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павла Сушко, украинские кинотеатры могут возобновить работу уже со 2 июля.

По его словам, за неимением новых фильмов кинотеатры не были готовы открыться 10 июня — именно эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина.

Как сообщала Одесса News, с 10 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина. В частности, открылись культурные заведения, можно проводить концерты и отдыхать в санаториях..