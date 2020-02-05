Одесская полиция предупреждает об ухудшении погодных условий

Полиция Одесской области предупреждает об ухудшении погодных условий 5-8 февраля.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Одесской области, согласно прогнозу, в ближайшие дни (5-8 февраля) на территории региона ожидается осложнение погодных условий: понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и снега, местами метель, гололёд, гололедица. Всё это значительно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

«Избежать ДТП поможет бдительность и осторожность всех участников движения и неукоснительное соблюдение ими Правил!, — говорится в сообщении.

Полиция призвала водителей во время движения соблюдать безопасную дистанцию ​​и скоростной режим, отказаться от резких манёвров, двигаться с включенными фарами.

«Если возникает необходимость остановиться, снижайте скорость постепенно, а после остановки — включите аварийную световую сигнализацию. По возможности, отложите поездки на собственном автотранспорте, особенно — на дальние расстояния. Также просим воздержаться от поездок без необходимости автоперевозчиков и водителей грузовых автомобилей», — просит одесская полиция.