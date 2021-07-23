Украина возвращается к обычной июльской норме температуры

Украина возвращается к почти нормальным летним температурам. Погоду в пятницу и выходные определит атмосферный фронт с северной Атлантики, будет сухо и ветрено. Северный ветер принёс холодный воздух, который тоже сбил температуру на несколько градусов.

По прогнозу Sinoptik.ua, дождей практически не будет нигде на территории Украины, могут пройти небольшие локальные дожди в воскресенье в Сумской области и в понедельник в Черновицкой области.

Температура воды в Чёрном море возле Одессы +22°С, в Азовском море возле Бердянска — до +28 °С.

Значительное понижение температуры воздуха и ветер – беда для метеочувствительных людей. При ветре сосуды сразу дают сигнал: болит голова, может быть ощущение заложенности ушей. В ветреные дни нужно обязательно следить за уровнем артериального давления. Неблагоприятная погода может также провоцировать нарушения сна, раздражительность. К тому же 24 июля – полнолуние, которое тоже часто оказывает влияние на психоэмоциональное состояние человека.

На юге и востоке страны в пятницу от +24°С до +28°С. В течение выходных температура воздуха будет повышаться, и к понедельнику достигнет +30…+32 градусов, — отличная пляжная погода для отдыхающих при тёплом море и слабой облачности. В пятницу и субботу будет дуть умеренный северный ветер.

24 июля атмосфера позаботилась о нас, создала прекрасные условия для празднования Международного дня заботы о себе (International Self-Care Day). Не забывайте о себе, берегите себя!

Как сообщала Одесса News, в связи с ливневыми дождями, которые прошли в Одессе 22 июля, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Поэтому купаться не рекомендовано.



Фото: Александр Александров/Одесса News

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