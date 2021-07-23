Одесский путешественник решил пересечь Атлантику на морском велосипеде

Одесский путешественник Руслан Верин решил установить рекорд Гиннесса, преодолев Атлантический океан на морском велосипеде, по дороге собирая мусор.

Об этом Руслан Верин написал на своей страничке в Facebook.

По его оценкам, путешествие займёт порядка четырёх-пяти месяцев. Совершать его Руслан планирует в одиночку, а с собой намерен взять только спутниковую связь, солнечные батареи, опреснитель воды, запас пищи и видеокамеру.

«Я буду собирать встречающийся мне мусор (на просторах интернета есть много видео про мусорные острова в океанах). Мне важно чтоб и мы участвовали в вопросах защиты окружающей среды, — пишет путешественник. — Собранный мусор наглядно должен продемонстрировать как обстоят дела с нашим мусором в океане», — пишет путешественник.

Руслан Верин надеется получить государственную поддержку своего начинания, а также привлечь к его организации предпринимателей, а к его освещению — СМИ.

Одесса News информировала об экстремальных путешествиях Руслана Верина, который в одиночку ездил из Одессы в Сингапур, покорял вулканы, пересекал пустыни и переживал множество других приключений.

Фото: Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.