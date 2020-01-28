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Кто в Одессе 28 января останется без света

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На 28 января запланировано очередное отключение электроснабжения ряда жилых объектов на территории Одессы.

Об этом сообщает облэнерго.

Отмечается, что с 9:00 до 19:00 света не будет в домах по следующим адресам:

— ул. 1-я линия;
— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги;
— 3-я Суворовская;
— 4-я линия 8 Марта;
— 5-я Суворовская;
— 6-я станция Люстдорфской дороги, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46а, 42а, 41, 44а, 46, 40б, 42, 40а, 45, 48, 43, 44;
— Академика Королёва, 64, 64а, 64б, 50а;
— Ильфа и Петрова, 9;
— Костанди, 172, 205, 199а.

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