Кому в Одессе выключат свет 22 апреля

22 апреля у некоторых потребителей электроэнергии в Одессе будет отключено электроснабжение.

Об этом сообщила компания «Одессаоблэнерго», запланировавшая очередное отключение электричества.

Так, с 9:00 до 12:00 света не будет на

— просп. Небесной сотни, 5а

с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

— ул. 3-я Садовая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10а, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22

— 4-й Амурский переулок, 1, 3, 5, 7, 9, 11

— ул. Амурская, 2, 2а

— Атамана Головатого, 79, 81, 91, 93, 95, 97, 101, 103

— Балковская, 31

— Горизонтальная, 49, 49а, 50

— Кузнечная, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17

— Леонова, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62

— Локальная, 11

— Льва Толстого, 13, 22

— Лютеранский переулок, 3, 5, 7

— ул. Магистральная, 41, 41а, 43, 45б, 47в, 49а, 51, 53а, 55а, 57, 59, 59а, 59г, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 68д, 70, 72, 72а, 74, 74а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105

— Маковый переулок, 2, 2а, 3, 6а, 7, 8, 9, 10, 12

— ул. Мариинская, 6

— спуск Маринеско, 6, 6/8, 8, 10, 14, 16, 18

— ул. Николая Гефта, 21

— Посмитного, 22

— Проточный переулок, 1, 1/1, 3, 5, 8 (с 9:00 по 17:00);

— ул. Сосюры, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61а, 67

с 9:00 до 18:00

— Новощепной Ряд, 11, 13, 19

— ул. Пантелеймоновская, 95

— Старопортофранковская, 137, 139, 141, 143

— Ученическая, 26

с 10:00 до 13:00

— ул. 1-я, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 7в, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17в, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 33, 35

2-я, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3/1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 34, 36

— Василия Симоненко, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12а, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 22/1, 22а, 22б, 24, 25, 26, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 32а, 34

— Лиманная, полностью

— просп. Свободы, 51а

— микрорайон Черноморка, полностью.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.