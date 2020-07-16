Кто в Одессе 16 июля останется без света

16 июля в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Бочарова Генерала: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52
|23:40
15 июля
|0:14
16 июля
|Авария
|Бригадная: 54а, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101
|13:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Гагарина переулок: 20
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Гаршина переулок: 5/3, 5/7, 18
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Гордиенко Яши улица: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Горизонтальная: 49, 49А, 50
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Добровольского проспект: 116, 118
|23:40
15 июля
|0:14
16 июля
|Авария
|Долгая улица: 45, 45-А, 47, 47/2, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58/3, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61А/1, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69А, 69б, 70, 70А, 71, 71а, 71б, 71в, 72, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 77, 77/1, 77А, 78, 79, 80, 81, 81А, 81б, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 86б, 86В, 86г, 86д, 86д1, 87, 88, 88б, 88в, 88-Г, 89, 90, 91, 91а, 92, 94, 94а, 94Б, 96, 96а, 96б, 96д, 96/33, 98, 98а, 98б, 98в, 98г, 98Д, 98Ж, 98Вуч.28, 100, 121Б
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Ивана Франко: 45а, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/5в, 47/6, 47/7, 47д.3, 55
|13:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Княжеская: 8, 12, 13, 14, 14з, 15, 16, 17
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Коблевская улица: 10/12, 14, 14/16, 18, 20
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Костанди 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4-4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Костанди 3-й переулок: 1/3, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 6, 7, 8, 8/3, 9, 9-11, 11, 13, 57
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Костанди: 5, 5/4, 5-А, 5/11, 5/12, 5/13, 5/15, 6, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6е, 6к, 7, 7/5, 7/29, 7/33, 7/39, 7/41, 8/2, 8/3, 8/5, 8/8, 9, 10, 10А, 10В, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 13/В-2, 14, 14/2, 14/4, 14/7, 14/9, 14/А, 14в, 14Ж, 14/12, 14/20, 14/21, 14/23, 14/24, 14/26, 14уч11, 15, 15А, 15/Б, 15В, 16, 17, 17А, 17В, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24б, 24г, 25, 86, 87, 89, 147, 722
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Краснова: 11Б, 12, 14
|2:48
16 июля
|3:21
16 июля
|Авария
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Куприна: 9а
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Леонова улица: 57
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Линейный переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 179, 181, 183, 183а, 183б, 183в, 185, 185Б, 185В, 185Г, 185Д, 187, 189, 189а, 191, 191а, 193, 195, 196а, 197, 199, 199А, 201, 201А, 203а, 205, 205а, 207, 207а, 209, 209/2, 209/3
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Люстдорфский: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Ляпунова переулок: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Манежная: 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Моторный 2-й переулок: 2, 4, 6А, 8А, 10, 12
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Неделина: 58, 58/2, 60, 62, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85а, 85А, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 89а, 89б, 89в, 89г, 90, 90/1, 90а, 93, 93/2, 93а, 93б, 93в, 93Г, 93д, 93д/2, 93е, 93ж, 93г1, 95, 95а, 95б, 95в, 95г, 95д, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 107, 107а, 107б, 107Б, 109, 111
|13:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Нескучная улица: 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Новгородская: 1А
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Ольгиевская улица: 16/18, 24, 25, 27
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Ореховая: 68, 72А, 76, 78, 80, 80А, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 194
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Пастера: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Педагогическая: 16, 16а, 16/16А, 20
|10:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Педагогическая: 46, 46А, 46-А
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Писарева улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9-а, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23а, 24, 28А
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Пишоновская: 12/1
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Проектируемый 3-й переулок: 6-В, 6-В/1
|13:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Проектируемый 4-й переулок: 5, 5а, 7, 7а
|13:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Проектируемый 5-й переулок: 4, 6, 8
|13:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Псковская улица: 8, 8А, 10, 12, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Псковский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/4, 9/5, 11, 12, 14
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Равенства: 196
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина улица: 4, 6
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 120
|23:40
15 июля
|0:14
16 июля
|Авария
|Сиротский 2-й переулок: 4
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Сосюры улица: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Софиевская: 2б, 4, 4/6, 6, 46
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Тепличный 1-й переулок: 1, 2, 2а, 4
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Тепличный 2-й переулок: 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 9, 10
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Тепличный: 1
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Тимирязева 1-й переулок: 1, 2
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Тимирязева: 15, 16, 16а, 16в, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/3, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 35в, 35Г44, 36, 37, 37а, 37б, 38, 38/3, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41Б, 41в, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46А, 47, 47Г, 47Д, 48, 49, 49/6, 49/8, 49/9, 49а/3, 49а/51, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 56, 66уч21, 423, 492
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Тракторная: 1, 3, 5, 7а, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 19б, 21А, 23, 23А, 25, 27, 27А, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Украинский 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Украинский 2-й переулок: 1, 2
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Ученическая: 26
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.
|Училищная улица: 2, 4, 6
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 51, 51а, 51А, 51Б
|10:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 78/24
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
16 июля
|17:00
16 июля
|Заплан.
|Черноморский переулок: 3, 5
|9:00
16 июля
|19:00
16 июля
|Заплан.