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Свет в части Приморского района Одессы появится к вечеру 13 октября

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Отсутствие электроснабжения в части Приморского района г. Одесса связано с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщают ДТЭК «Одесские электросети».

«Восстановление питания ориентировочно с 18:00», — утверждают в компании.

Отмечается, что проверить ваш адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов можно на сайте или чат-ботах:

Как сообщала Одесса News, Одесский горсовет обратился к жителям города в ближайшие несколько дней минимизировать потребление электроэнергии с 18:00 до 23:00.

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