Виды держателей для телефона: какие бывают типы и зачем они нужны

Держатель для телефона — это необходимый аксессуар для каждого его владельца.

Какие бывают типы держателей и зачем они нужны для телефона? Чем руководствоваться при выборе держателей для телефона.

Виды держателей для телефона: какие бывают типы

Держатель для телефона: необходимый аксессуар для каждого автовладельца. ПДД запрещает разговаривать по телефону, держа его в руках. Водители часто используют смартфоны для навигации, и в этом случае без держателя никак не обойтись. Современные службы такси работают через мобильные приложения, поэтому для таксистов телефон стал главным рабочим инструментом.

Однако держатель необязательно автомобильный аксессуар. Сегодня можно купить велосипедные держатели, с которыми велопрогулки станут намного удобнее.

Зачем нужен держатель для телефона?

Это приспособление надёжно фиксирует гаджет и защищает его от падения. Большинство держателей используются в машине. Когда смартфоны приобрели всемирную популярность, потребность в них выросла. В этом нет ничего удивительного: мобильные устройства используются не только для связи, но и для навигации, видеосъёмки, прослушивания музыки. На приборной панели автомобиля нет штатного места для телефона, поэтому держатели приобрели большую популярность.

Смартфоны есть не только у владельцев авто. Любители велосипедных прогулок тоже активно пользуются ими для навигации, подсчёта пройденного расстояния. Крепления таких держателей отличаются, ведь руль велосипеда совсем не похож на вентиляционные отверстия автомобиля или торпедо.

Устройства имеют разные крепления, используют различные способы для поддержки телефона, сделаны из разнообразных материалов.

Автомобильные держатели делятся на следующие виды по способу крепления в салоне:

На дефлектор вентиляционного отверстия . Для крепления используется зажим, плотно сидящий на дефлекторе. Это универсальный способ, подходящий любым маркам и моделям авто.

. Для крепления используется зажим, плотно сидящий на дефлекторе. Это универсальный способ, подходящий любым маркам и моделям авто. На присоску . Вакуумная присоска фиксирует устройство на любой гладкой поверхности — обычно на лобовом стекле или торпедо.

. Вакуумная присоска фиксирует устройство на любой гладкой поверхности — обычно на лобовом стекле или торпедо. На клей . В качестве клейкой основы используется двусторонний скотч. Его можно приклеить на любую поверхность.

. В качестве клейкой основы используется двусторонний скотч. Его можно приклеить на любую поверхность. На зеркало заднего вида . Крепление вешается на зеркало, телефон расположен под ним.

. Крепление вешается на зеркало, телефон расположен под ним. На руль. Держатель жёстко фиксируется на руле, телефон размещён в верхней части рулевого колеса.

Держатель жёстко фиксируется на руле, телефон размещён в верхней части рулевого колеса. На солнцезащитный козырёк . Вариант больше подойдёт для пассажира, на стороне водителя может сильно отвлекать внимание.

. Вариант больше подойдёт для пассажира, на стороне водителя может сильно отвлекать внимание. На подголовник сидения . Этот вид подойдёт для пассажиров на заднем сидении.

. Этот вид подойдёт для пассажиров на заднем сидении. В подстаканник. Этот тип представляет собой небольшую трубку с регулируемой по ширине основой.

Этот тип представляет собой небольшую трубку с регулируемой по ширине основой. В CD-ROM. Сегодня диски уходят в прошлое, поэтому отверстие не используется. В него можно вставить специальный держатель для телефона.

Для крепления смартфона используются разные способы. Самые популярные и распространённые:

Магнит . Один из них закреплён на держателе, второй приклеивается к задней поверхности смартфона или чехла.

. Один из них закреплён на держателе, второй приклеивается к задней поверхности смартфона или чехла. Механический зажим крепко сжимает телефон по сторонам. Фиксировать и снимать телефон нужно вручную.

крепко сжимает телефон по сторонам. Фиксировать и снимать телефон нужно вручную. Автоматический зажим. Этот способ используется в устройствах с подключением к прикуривателю, ведь для работы требуется электричество. Когда водитель подносит смартфон к поверхности, срабатывает датчик и устройство фиксирует зажим в автоматическом режиме.

Велосипедные держатели не отличаются таким разнообразием. Чтобы мобильный телефон всегда был перед глазами, установить его можно только на руль или раму велосипеда. В обоих случаях используется хомут, эластичный ремень, стяжки.

По типу конструкции выделяют:

Открытые модели . Телефон крепится на магнит или механический зажим. Он полностью открыт, с ним легко работать. Однако гаджет может намокнуть и покрыться грязью.

. Телефон крепится на магнит или механический зажим. Он полностью открыт, с ним легко работать. Однако гаджет может намокнуть и покрыться грязью. Закрытые модели. Смартфон спрятан в чехле с прозрачной частью под экран. Доступны варианты с токопроводящей плёнкой, позволяющей управлять сенсорным экраном. Также есть отверстия для подключения внешних устройств. Этот вариант надёжно защищает гаджет от грязи и влаги.

Качественный держатель повысит безопасность в дороге, ведь вам не придётся брать телефон в руки и отвлекаться.