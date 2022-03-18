Вблизи Одессы сбили вражеский беспилотник

Подразделение противовоздушной обороны ВСУ сбило вражеский беспилотник в районе Одессы.

Об этом сообщает в Facebook спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«17 марта вблизи Одессы были замечены российские корабли, которые во время демонстрационного построения на безопасном расстоянии понесли потери. Как сообщили вечером 17 марта в Оперативном командовании «Юг», во время этой демонстрации не силы, а собственного бессилия по штурму Одессы враг потерял летательный аппарат типа «Орлан-10», — отметил Братчук.

По его словам, днём ​​российские корабли выстраивались у побережья: «Это был способ психологического давления на всех нас с целью, чтобы наши системы обороны раскрыли свои позиции, но тщетно».

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что Россия не оставляет надежды высадить морской десант на одесское побережье.

«Противник всё ещё намерен осуществить высадку морского десанта, но перемещение вражеских кораблей проводится только для устрашения мирных жителей… Если они всё же решатся высадиться, то останутся там, где и вчерашние самолёты», — сказал Марченко в видеообращении.

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