Болгарскому консулу не нравятся одесские дороги и отсутствие авиарейсов в его страну

Председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий встретился с Генеральным консулом Республики Болгария в Одессе господином Светославом Ивановым.

Об этом сообщила пресс-служба ООГА.

Светослав Иванов среди проблемных вопросов, требующих вмешательства и помощи со стороны областной администрации, отметил необходимость возобновления авиасообщения по маршруту Одесса-София или Одесса-Варна.

Актуальность этого вопроса, как подчеркнул Консул, вызвана не только туристическими интересами, а, прежде всего, тем, что в настоящее время в высших учебных заведениях Болгарии обучается более двух тысяч студентов из Одесской области. К тому же, добавил дипломат, полезным будет обмен опытом между учебными заведениями Болгарии и Одесской области (в частности, речь идёт об открытии факультета с болгарским языком обучения в Одесском Аграрном университете).

Гриневецкий ответил, что после открытия новой взлётной полосы в Международном аэропорту «Одесса» появились и новые возможности для расширения экономических и деловых связей с Болгарией, в частности, в сфере образования и туризма.

Консул попенял главе Одесской области за ненадлежащее состояние дорожных подъездов и прилегающих территорий учреждений культуры, которые занимаются популяризацией и развитием болгарской культуры в Одесской области, в частности, областного центра болгарской культуры в Болграде, мемориального музея им. Христо Ботева в Задунаевке Арцизского района и других.

Эту информацию Сергей Гриневецкий принял к сведению и рассказал, что к августу, когда в области будет широко отмечаться 200-летие Болграда, замечание будет учтено.

«Мы намерены сделать городу к юбилею так называемый инфраструктурный «подарок», то, что действительно станет полезным и востребованным для улучшения уровня жизни жителей Болграда», — сказал глава области.

«Нам необходимо и дальше развивать то, что уже наработано. Сейчас первоочередная задача — рациональная организация работы в регионе и повышение показателей качества жизни населения. И в этом направлении нам очень важен опыт Болгарии как страны, которая недавно прошла соответствующие этапы вступления в Евросоюз. Мы и в дальнейшем будем работать над созданием комфортных условий для построения эффективного диалога со странами-партнёрами», — резюмировал Сергей Гриневецкий.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Республики Болгария в Одессе Светославом Ивановым для обсуждения вопроса об открытии в городе школы с углублённым изучением болгарского языка.

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