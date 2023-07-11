Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотников

Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил в эфире национального телемарафона.

По словам Камышина, в рамках проекта, «о котором уже пару лет идут разговоры в Украине, начались строительные работы».

«По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Сейчас этот завод начал строиться на деле, а не только по меморандумам. Он начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», – сказал министр.

23 июня Akit сообщил, что Baykar получил лицензионные разрешения на производство беспилотников Bayraktar Akıncı и Bayraktar TB2 в Украине. По его данным, предприятие по их производству должно заработать в 2025 году, объём инвестиций в него составит $95,5 млн.

Для справки. О том, что турецкая сторона намерена разместить производство в Украине, 28 июня 2022 года сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года турецкий производитель боевых беспилотников Bayraktar представил на выставке TEKNOFEST KARADENİZ в Самсуне прототип ударного реактивного пПЛА Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко»), который будет выпускаться также и в Украине.

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