Одесский технологический университет поможет осуществить вашу мечту

Ваша мечта стать специалистом в сфере финансов и экономики может стать реальной, если вы решитесь на приглашение Одесского национального технологического университета получить второе высшее образование по степени магистра или по степени бакалавра, обучаясь по уникальной образовательной программе «Финансово-экономическая безопасность».

Именно в этом университете вы узнаете секреты эффективного управления финансовыми рисками, разовьёте навыки, которые пригодятся в любой сфере деятельности. Этому будет содействовать университетская образовательная программа «Финансово-экономическая безопасность».

Почему следует выбрать именно этот университет? Именно здесь проходит углублённое изучение финансовой системы и её компонентов. Именно в этом университете вас научат эффективно противостоять финансовым угрозам и мошенничеству, раскроют секреты финансового планирования и анализа с помощью модерновых инструментов и технологии обучения. В конечном итоге, вы получите навыки, которые обеспечат вам стабильную карьерную дорогу.

Что включает в себя программа обучения:

Теоретические занятия и практические занятия по финансовому менеджменту

Изучение методов прогнозирования и анализа финансовых рисков

Взаимодействие с практикующими экспертами в финансовой сфере

Возможность прохождения стажировки на ведущих предприятиях.

Немаловажно, что на всё время обучения по дневной форме предоставляется отсрочка от мобилизации, а поступающие с дипломом специалиста/магистра по любой специальности зачисляются на обучение без составления внешнего независимого оценивания по результатам собеседования.

Кроме того, в университете самая низкая стоимость контракта в Украине.

Для более подробной информации обращайтесь по контактному номеру +38 066 514 70 60 — Анна Михайловна (ответственный секретарь отборочной комиссии).

Не упускайте шанс получить качественное образование в сфере финансово-экономической безопасности, ибо количество мест ограничено.

Регистрация уже открыта, так что присоединяйтесь к команде молодых, амбициозных и успешных студентов.