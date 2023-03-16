СБУ задержала пророссийского агента, корректировавшего удары врага по Одессе

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который собирал данные о местах дислокации подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории Одесской области.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, фигурант фиксировал «результаты» российских воздушных атак и присылал их врагу для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе. Полученные сведения вражеский агент передавал отдельным «военным корреспондентам» России, которые со своей стороны информировали о собранных им сведениях представителей российских спецслужб.

Установлено, что для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в запретной соцсети Вконтакте.

С целью сбора развединформации вражеский приспешник ездил по области и фотографировал украинские объекты. Сотрудники СБУ задержали его на попытке распространить закрытые сведения.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютер с доказательствами его преступной деятельности.

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, вражеский агент оказался жителем Одессы. Запрещённые для распространения данные он передавал пророссийскому блогеру и пропагандисту, в том числе информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Одессы.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершённом в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Служба безопасности разоблачила ещё одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер на юге Украины.

Фото: Генпрокуратура

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