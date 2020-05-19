У кого в Одессе 19-20 мая не будет воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм будет временно прекращена подача воды некоторым потребителям в Одессе.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Так, 19 мая с 09:00 до 22:00 не будет воды по таким адресам:

ул. Николая Боровского,

ул. Промышленная,

ул. Пестеля,

ул. Михаила Грушевского,

ул. Химическая,

ул. Плиева,

ул. Парковая,

Зелёный проспект,

ул. Испанская,

ул. Почтовая,

ул. Братьев Поджио,

Деревообделочные переулки,

ул. Поселковая,

ул. Зоринская.

20 мая с 09:00 до 20:00 из-за необходимости замены задвижек диаметром 200 и 300 мм будет прекращена подача воды на таких улиц города:

Люстдорфская дорога 86, 88а, 88б, 88в,

ул. Героев Крут, 1-31, 2-36,

ул. Ивана и Юрия Лип 1-7,

ул. Варненская, 1-21, 2-10,

ул. Академика Филатова, 21-41,

ул. Космонавтов, 12-30,

ул. Маршрутная,

ул. Сибирская.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).