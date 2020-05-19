У кого в Одессе 19-20 мая не будет воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм будет временно прекращена подача воды некоторым потребителям в Одессе.
Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
Так, 19 мая с 09:00 до 22:00 не будет воды по таким адресам:
- ул. Николая Боровского,
- ул. Промышленная,
- ул. Пестеля,
- ул. Михаила Грушевского,
- ул. Химическая,
- ул. Плиева,
- ул. Парковая,
- Зелёный проспект,
- ул. Испанская,
- ул. Почтовая,
- ул. Братьев Поджио,
- Деревообделочные переулки,
- ул. Поселковая,
- ул. Зоринская.
20 мая с 09:00 до 20:00 из-за необходимости замены задвижек диаметром 200 и 300 мм будет прекращена подача воды на таких улиц города:
- Люстдорфская дорога 86, 88а, 88б, 88в,
- ул. Героев Крут, 1-31, 2-36,
- ул. Ивана и Юрия Лип 1-7,
- ул. Варненская, 1-21, 2-10,
- ул. Академика Филатова, 21-41,
- ул. Космонавтов, 12-30,
- ул. Маршрутная,
- ул. Сибирская.
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