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У кого в Одессе 19-20 мая не будет воды

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В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм будет временно прекращена подача воды некоторым потребителям в Одессе.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Так, 19 мая с 09:00 до 22:00 не будет воды по таким адресам:

  • ул. Николая Боровского,
  • ул. Промышленная,
  • ул. Пестеля,
  • ул. Михаила Грушевского,
  • ул. Химическая,
  • ул. Плиева,
  • ул. Парковая,
  • Зелёный проспект,
  • ул. Испанская,
  • ул. Почтовая,
  • ул. Братьев Поджио,
  • Деревообделочные переулки,
  • ул. Поселковая,
  • ул. Зоринская.

20 мая с 09:00 до 20:00 из-за необходимости замены задвижек диаметром 200 и 300 мм  будет прекращена подача воды на таких улиц города:

  • Люстдорфская дорога 86, 88а, 88б, 88в,
  • ул. Героев Крут, 1-31, 2-36,
  • ул. Ивана и Юрия Лип 1-7,
  • ул. Варненская, 1-21, 2-10,
  • ул. Академика Филатова, 21-41,
  • ул. Космонавтов, 12-30,
  • ул. Маршрутная,
  • ул. Сибирская.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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