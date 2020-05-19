С 25 мая в Украине откроют детсады, а авиасообщение — в июне

С 25 мая правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена.
Об этом сказал Премьер-Министр Украины Денис Шмыгаль вечернем эфире телеканала ICTV, пишет Укринформ.
Министерство здравоохранения уже сформировало проект временных рекомендаций относительно работы учреждений дошкольного образования.
Согласно проекту, перед началом смены в детсадах нужно будет проводить температурный скрининг всем работникам учреждения. Температурный скрининг детей должны проводить при входе, а также каждые 4 часа, показатели следует заносить в соответствующий журнал.
Утренний приём ребёнка в детский сад воспитатель группы проводит за пределами здания. На входе в учреждение организуется место для обработки рук антисептиками.
На период карантина в детских садах запрещается:
- использование многоразовых (тканевых полотенец);
- использование мягких игрушек;
- использование ковров с длинным ворсом;
- пребывание в уличной обуви внутри помещения;
- проведение массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы и в присутствии зрителей (посетителей).
Также, по словам Шмыгаля, с 22 мая будут ослаблены условия карантина для транспорта, будут разрешены спортивные соревнования, а также работа гостиниц, но без работы бассейнов и ресторанов. Кроме того, будет смягчение относительно служб в церквях.
Денис Шмыгаль считает, что авиасообщение, вероятно, можно будет возобновить в июне.
«Но надо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь. То есть, открыть аэропорты в Украине и не иметь куда вылететь — это не возобновление авиасообщения. Надо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение», — сказал Шмыгаль.
По его мнению, следует учитывать то, что страны Европейского Союза планируют возобновить авиасообщение не ранее 15 июня.
Как сообщала Одесса News, Министерство здравоохранения планирует в ближайшие дни разрешить открытие пляжного сезона в Украине.