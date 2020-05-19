Китайские предприниматели передали в одесские больницы 70 тысяч масок

19 мая в одесской мэрии по ул. Косовской городской голова Геннадий Труханов встретился с представителями Одесской ассоциации китайских бизнесменов.

Как сообщает официальный сайт города, на встрече присутствовал Генеральный консул Китайской Народной Республики в Одессе Сун Лицунь.

Генеральный консул отметил, что большинство китайских бизнесменов живут в Одессе многие годы и считают этот город своей второй Родиной. Когда в Украине началась эпидемия коронавируса, они посчитали своим долгом присоединиться ко всеобщей работе по противодействию распространения COVID-19 в Одессе, — говорится в сообщении.

Глава Ассоциации Цюй Бо отметил, что в сложившейся сейчас ситуации были оперативно собраны средства, и в условиях дефицита в Украине средств индивидуальной защиты 70 тысяч медицинских масок были заказаны в Китае.

Из-за отсутствия авиасообщения на доставку потребовалось некоторое время. Передавая маски департаменту здравоохранения Одесского городского совета, Цюй Бо пожелал всем одесситам крепкого здоровья и счастья.

В свою очередь, Геннадий Труханов поблагодарил Генерального консула и китайских бизнесменов за внимание к Одессе и тем, кто сегодня находится на передовой, подчеркнув, что маски будут распределены в опорные городские больницы.

Кстати. Ассоциация китайских бизнесменов была создана в Одессе в 2016 году.

Как сообщала Одесса News, за 50 дней работы одесского антикризисного штаба, в состав которого входили местные бизнесмены, удалось привлечь 135,9 млн грн на борьбу с коронавирусом в регионе.

Фото: «Одессса»