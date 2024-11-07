Оружие Победы: патрульный катер «Patrol»

ВМС ВСУ эксплуатируют патрульные катера Patrol 18 WP0, переданные в мае 2024 года Украине Эстонией.
Бывшие эстонские два катера P01 Roland и P02 Risto в ВМС ВСУ теперь называются «Ирпень» и «Рени».
Они предназначены для патрулирования морской границы государства и защиты гражданского судоходства.
Катера вооружены 12,7-мм пулемётом с дистанционным управлением, а также двумя 7,62-мм пулемётами, размещёнными на корме. Алюминиевый корпус обеспечивает противопульную защиту. Катера оборудованы электрооптическими системами контроля морской поверхности.
В экипаже 2 человека. Хватит места и для 4-х десантников.
Два дизельных двигателя обеспечивают скорость до 61 км/час. Дальность плавания — до 430 км.
Одесса News в предыдущей публикации серии «Оружие Победы» информировала о британских авиабомбах Paveway IV с лазерной наводкой.
Инфографика: Укринформ
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy