Укрзализныця назначила в Одессе на 30 апреля 7 пригородных рейсов

Укрзализныця опубликовала график пригородных рейсов по Одесской области на 30 апреля.
Об этом сообщают Украинские железные дороги.
30 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса,
- Балта – Помошная,
- Одесса –Мартыновская – Одесса.
Как сообщала Одесса News, распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССА введён комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая до 05 часов 00 минут 3 мая. Поезда в это время отправляться не будут. Железнодорожный вокзал и автовокзалы города в указанные часы комендантского времени работать не будут.
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