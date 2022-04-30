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Укрзализныця назначила в Одессе на 30 апреля 7 пригородных рейсов

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Укрзализныця опубликовала график пригородных рейсов по Одесской области на 30 апреля.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

30 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса,
  • Балта – Помошная,
  • Одесса –Мартыновская – Одесса.

Как сообщала Одесса News, распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССА введён комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая до 05 часов 00 минут 3 мая. Поезда в это время отправляться не будут. Железнодорожный вокзал и автовокзалы города в указанные часы комендантского времени работать не будут.

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