В одесских «Садах Победы» вручали премию «Народное признание»

В одесском концерт-холле «Сады Победы» прошла 19-я церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Народное признание» — «Одессит года».

Как сообщает Одесса-медиа, проект основан компанией «Южноукраинский Медиа Холдинг».

Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших в трагедии, которая произошла в Одессе 4 декабря — пожаре в одесском колледже отельно-ресторанного бизнеса.

Глава оргкомитета «Народного признания», Заслуженный журналист Украины, председатель Совета директоров компании «Южноукраинский Медиа Холдинг» Петр Галчанский сказал: «Пусть наши слова скорби, наше участие и сопереживание хоть немного уменьшат боль и страдания родных и близких, погибших во время пожара 4 декабря. Исправить прошлое невозможно. Изменить настоящее и будущее реально. Именно к лучшему меняют нашу жизнь лауреаты «Народного признания».

Петр Галчанский отметил основные достижения Одессы и одесситов в уходящем году.

«Посмотрите, сколько всего доброго и хорошего было в минувшем году! В сентябре освобождены из плена наши моряки. Одесская область стала лидером по сбору зерновых. Группа терминалов ТИС обновила рекорд грузооборота в Украине, более 30 млн тонн обработано с начала года. Совсем недавно завершилась реставрация Дома Руссова. Летом отгремел 10-й юбилейный кинофестиваль. Наш земляк Василий Ломаченко признан лучшим боксёром года. О достижениях и победах одесситов можно говорить ещё и ещё».

В торжественной обстановке состоялась презентация второй по счёту книги о рейтинге «Народное признание»-«Одессит года». Первое издание о проекте уже выходило в свет 10 лет назад. Новая книга содержит хронологию рейтинга с момента его основания в 2001 году и по наши дни, и более подробно рассказывает о многих ярких и знаковых лауреатах прошлых лет.

На празднике было организовано традиционное гашение уникальной почтовой марки, которая уже стала символом проекта. Её выпустили специально для «Народного признания-2019». Для этого на сцену к Петру Галчанскому поднялся директор одесского представительства «Укрпочты» Владимир Гурков.

В первой номинации «За верность воинскому долгу» оргкомитет присудил награды одесским морякам, которые 9 месяцев пробыли в плену в Российской Федерации. Награды ребятам вручила директор информационного агентства «Одесса-медиа» Елена Овчинникова.

Победу в номинации «Событие года» одержал Одесский международный кинофестиваль, который в этом году отпраздновал свое десятилетие. Кубок и диплом лауреата «Народное признание»-«Одессит года» вручила команде ОМКФ заместитель Одесского городского головы, начальник департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега.

«Гордостью Одессы» в этом году стала известная одесситка, народная артистка России Лариса Удовиченко.

Фото: Одесса-медиа