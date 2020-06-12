Кого в Одессе 12 июня оставят без света

12 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов города.

Об этом предупредило АО «Одессаоблэнерго».

Академическая (Пионерская): 16, 16А, 16Б, 16В 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Амундсена 2-й переулок: 3/4, 6/3 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Амундсена 3-й переулок: 6/2, 6/7, 65, 610 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Архитекторская: 20, 20/1, 22 5:07

12 июня 8:00

12 июня Авария Бабаджаняна Маршала: 40, 68/1, 70, 72, 74 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Белорусская: 2, 4, 4а, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14а, 16а, 18, 20, 22, 22а, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Вершинная улица: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10б, 10г, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 33 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Витебская: 1а 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Вирского улица: 1-А/1, 1Б, 2, 4 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Вильямса Академика переулок: 87 5:07

12 июня 8:00

12 июня Авария Гайдара: 6, 8, 10 1:24

12 июня 2:00

12 июня Авария Гастелло: 54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Гагарина переулок: 20 9:00

12 июня 19:00

12 июня Заплан. Демченко Марии: 1, 1/1А, 1/2, 1/4, 1/7, 1-Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 3лин24, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 50, 81, 97 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Демченко Марии 1-я линия: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Демченко Марии 2-я линия: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Демченко Марии 3-я линия: 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Демченко Марии 4-я линия: 1, 3, 7, 11, 13, 14уч, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 64/12, 67А, 68, 68А, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Демченко Марии 5-я линия: 6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 78/40, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Демченко Марии 6-я линия: 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Ильфа и Петрова улица: 41, 43, 43/1, 43/2, 47, 49, 53, 55/1, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 61, 63, 63/1 5:07

12 июня 8:00

12 июня Авария Каспийский переулок: 1, 3, 7, 9 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Картамышевский переулок: 2, 9 7:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Комитетская улица: 14А, 14б, 14В 7:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Леонова улица: 57 9:00

12 июня 19:00

12 июня Заплан. Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а 9:00

12 июня 19:00

12 июня Заплан. Малиновского Маршала: 43, 45, 47 1:24

12 июня 2:00

12 июня Авария Малиновского Маршала: 67, 69, 71, 71/1 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Минская улица: 2, 2а, 2б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Мичурина улица: 7, 7/1, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Нескучная улица: 52, 52А, 52А14, 57, 59 9:00

12 июня 19:00

12 июня Заплан. Огренича Николая улица (Чапаева): 6/1, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9В, 9б1, 12Б 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Омская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Отважных: 2, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Правды переулок: 4 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Просвиты улица: 6, 8, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17в, 18, 18а2, 19, 20, 21, 22, 22/2, 22б, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 49а, 49б, 51, 491 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Разумовский 1-й переулок: 2, 3, 8 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Рихтера Святослава: 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Рихтера Святослава: 2Б 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Сельская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Сосюры улица: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00

12 июня 19:00

12 июня Заплан. Средняя: 20, 21, 23, 24/3, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Столбовая: 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Студеная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33/2, 34, 35, 35а, 36, 161, 162 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Сурикова улица: 3, 3/2, 3А, 4, 4а, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6г, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16/1, 16А, 17, 18, 19, 19а, 19в, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37-А, 38, 49, АРА2 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Суперфосфатная улица: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Сурикова 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 5А 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Сурикова 2-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Филатова Академика: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2, 47/3, 48, 50, 52, 52/2, 52А, 54, 56, 58, 58/2, 60, 62, 64, 66, 68, 70/1 1:24

12 июня 2:00

12 июня Авария Филатова Академика: 76, 78, 80, 82, 82/2, 84, 86, 88, 90, 92, 92/2, 94 0:49

12 июня 0:58

12 июня Авария Фонтанская дорога: 16/8 3:00

12 июня 3:11

12 июня Авария Черняховского: 16, 18 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Эстонская: 7, 7в, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 14/1, 14а, 14Б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15А/19, 16, 17, 19/1, 20А, 20б 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Эстонский переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Якутская улица: 2, 4, 6, 6а, 8, 10 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан. Ямская улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17/2, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00

12 июня 17:00

12 июня Заплан

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.