Кому в Одессе 17 февраля отключат свет

17 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Разумовский переулок: 2, 3, 8

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. 4-й Деревообрабатывающий: 5

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Ак. Панкратовой: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3в, 3г, 4, 4А, 5, 5а, 5Б, 5В, 5г, 7, 9, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18_1, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23А, 24, 24а, 24Б, 24В, 24г, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27А, 27б, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 39, 39а, 39в, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 59, 61

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Академика Глушко: 1., 1/1, 1/2, 1/3, 1а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Геологическая (Степовая): 9, 9А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Госпитальный пер.: 2, 2А, 2Б, 2В, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 19:00

17 фев. Деволановский спуск: 1, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 23:00

17 фев. Круговая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14б, 15, 15а, 15Б, 16, 17, 17А, 17Б, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48д, 49, 50, 50А, 50Б, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 58, 381

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Канатная улица: 72, 74, 76, 76ж, 78

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 19:00

17 фев. Карантинный спуск: 1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 23:00

17 фев. Котляревского: 1, 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21А, 23

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Ланжероновская улица: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 23:00

17 фев. Ланжероновский спуск: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 23:00

17 фев. Люстдорфская дорога (киев): 162

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Оранжерейный пер.: 18А, 18Б, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 43А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Польская улица: 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 23:00

17 фев. Польский спуск: 1, 3, 5, 6А, 7, 9, 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 23:00

17 фев. Пироговская улица: 1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 19:00

17 фев. Средняя улица: 20, 21, 23, 24/3, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Степовая: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16., 16а, 16б, 17, 17_1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Французский бульвар: 11, 11Б, 15а, 17, 23/25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 19:00

17 фев. Французский бульвар: 11, 11б, 13, 15, 17, 17Б, 29

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 19:00

17 фев. Хавкина: 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47_, 47а, 47г, 49, 51, 51а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Хуторской: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 5в, 6, 6_3, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9Б, 10, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 13б2, 13в, 14, 15а, 15в, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 25, 25а, 27, 27б, 29, 63

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Хуторская: 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 42б, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 47б, 47е, 47ж, 47к, 48, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 58, 58в, 59, 59а, 59б, 60, 60А, 60б, 61, 61а, 61б, 61В, 62, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 69, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 71, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 77, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81Л, 83, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 85, 85а, 85б, 86Г, 87, 87а, 89, 89а, 91, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 95, 95а, 95б, 95в, 95д, 95ж, 95з, 97, 97в, 99, 99_Б1, 99а, 103г, 105в

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Цементный: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 16а, 17

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 фев. Щорса пер.: 5, 9, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б, 29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

17 фев. 17:00

17 ф

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