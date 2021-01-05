Скоротать карантинное время удобно на диване, купленном в Roomak

Интернет-магазин мебели Roomak предлагает огромный выбор диванов, на которых удобно и комфортно можно скоротать время во время коронавирусных ограничений.

Купить диван в этом Интернет-магазине можно от лучших производителей мебели по самым низким ценам.

В магазине представлены ведущие украинские производители — «Vip-master», «Скай», «Мебель Сич», «Юта», «Мебель Стар», «Комфорт мебель», «Мебель Лев», «Новый Восток», «Пехотин», «Белоцерковская Мебельная Фабрика», «ЕвроДом», «Аскалон», «Веста» и др.



Не выходя из дома, полистав интернет-странички, Вы можете выбрать наиболее приемлемый, с Вашей точки зрения, вариант. А если в чём-то сомневаетесь или хотите уточнить, Вам дадут квалифицированную консультацию опытные менеджеры, ответят на все ваши вопросы.

Более того, Вы получите все необходимые гарантии от лучших отечественных и зарубежных мебельных фабрик и после заказа мебели завезут Ваш заветный диванчик по любому в Одессе адресу, на любой этаж, осуществят профессиональную сборку.



Если в каталоге интернет-магазина, по вашему мнению, нет того, что бы Вам хотелось, у Вас примут индивидуальный заказ по Вашему собственному проекту.

В Румаке всегда дорожат своей репутацией и действуют в интересах клиентов.

Заказ можно оформить в любой день с 9-00 до 20-00, а в субботу и воскресенье — с 10-00 до 17-00.

Порядок оплаты таков: после оформления заказа на Ваш электронный адрес будет выслан счёт-фактура, оплатить который можно наличными при получении заказа или по безналу через кассу любого банка, согласно выставленному счёту на оплату.

Купить диван можно и в рассрочку: в в три, шесть или десять платежей.



Срок доставки заказанного — при наличии на главном оптовом складе, от 1 до 3 рабочих дней (в отдельных случаях до 30-ти рабочих дней).

Доставка мебели до подъезда — осуществляется за счет покупателя. Услуги заноса и сборка мебели — платные. Стоимость заноса мебели зависит от габаритов и веса заказанного товара, а также от наличия или отсутствия лифта.

Мебель собирается точно по схеме, которая прилагается к комплекту, с помощью которой Вы сможете собрать её самостоятельно или заказать сборку на фирме.



Гарантийный срок купленной мебели устанавливается её производителем и исчисляется со дня продажи (доставки) Вам мебели.

В соответствии с «Законом о защите прав потребителя», Вы имеете право обменять или вернуть купленный товар в течение первых 14 дней после покупки, если Вы его не распаковывали, не собирали мебель и сохранили комплектацию товара, ярлыки, инструкции и заводскую маркировку.

Комфортного Вам карантинного времяпрепровождения!