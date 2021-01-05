Ушёл из жизни Анатолий Бутенко, глава Одесской области в 80-90-х годах

Ушёл из жизни Анатолий Иванович Бутенко, глава Одесской области в 80-90-х годах, народный депутат Украины 1-го созыва.

Анатолий Иванович начал свой трудовой путь в 17 лет рабочим литейно-механического завода, работал технологом Одесского завода радиально-сверлильных станков, главным инженером Одесского ремонтно-механического завода. Позже прошёл различные звенья комсомольской и партийной работы.

Находясь в руководстве Одесской области (первый заместитель председателя, председатель исполнительного комитета Одесского областного Совета народных депутатов), Анатолий Бутенко всегда работал на результат, эффективно решая насущные для развития и жизнедеятельности Одесской области проблемы.

В 1990 году Анатолий Иванович избран народным депутатом Украины 1-го созыва. Это была чрезвычайно ответственная миссия — участвовать в создании и принятии фундаментальных для создания украинского государства документов — Декларации о государственном суверенитете Украины, Акта провозглашения независимости. К тому же, Бутенко входил в состав Комиссии Верховной Рады по вопросам обороны и государственной безопасности.

Многогранный, очень трудолюбивый человек, он не останавливался в своём движении. Активно занимался научно-исследовательской деятельностью, разрабатывал направление по экономике и управлению предприятиями, получил степень доктора экономических наук. В последние годы возглавлял отдел развития предпринимательства Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

За заслуги перед государством А.И.Бутенко был отмечен орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также Почётным званием «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

Одесса News выражает искренние соболезнования родным и близким.

Светлая, вечная память Вам, Анатолий Иванович! Вы навсегда останетесь образцом настоящего труженика, руководителя, человека.