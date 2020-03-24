29 марта, в воскресенье, переходим на летнее время

В последнее воскресенье марта стрелки часов переведут на час вперёд: это значит, что уже в воскресенье, 29 марта, спать придётся на час меньше.

Часы переводят в ночь с субботы на воскресенье — 29 марта в 03:00. На компьютерах, планшетах, смартфонах время будет переведено автоматически. В механических часах, старых телефонах «на кнопках» время нужно переставить вручную.

Известно, что манипуляции со временем берут начало в ХХ веке, когда американский политик и дипломат Бенджамин Франклин озвучил идею о пользе перевода часов, чтобы сэкономить на свечах. В 1908 году нововведение опробовали британцы. Со временем сотни стран начали использовать зимнее и летнее время. В 1981 году впервые перевели часы и в Украине.

В современном мире экономия от перевода часов составляет около 3%, поэтому в Европарламенте подняли вопрос об универсализации времени. 80% жителей выступили против перевода часов и проголосовали «за» летнее время. Тогда было решено, что с 2021 года каждая страна Европы должна самостоятельно решить, осуществлять ли ежегодный перевод часов.

Специалисты считают, что перевод часов — стресс для организма. Даже здоровые люди могут чувствовать недомогание, сонливость и раздражительность в первые дни после смены времени. Люди, у которых есть проблемы с сердцем или давлением, могут ощущать даже часовую смену во времени.

Соблюдение некоторых правил 29 марта позволит вам чувствовать себя бодрее в понедельник 30 марта, если вы не самоизолировались, и вам нужно покинуть дом:

Поужинайте за три часа перед сном. Не пейте на ночь чай, кофе или алкоголь, чтобы не стимулировать организм. Вечером лучше в течение часа прогуляться на свежем воздухе.

Чтобы сэкономить время на сборы утром, подготовьте завтрак, продумайте гардероб с вечера.

Перед сном хорошо проветрите помещение, засыпать лучше в тишине и темноте. Идеальной температурой для сна считается 18-20 градусов.

Отложите в сторону гаджеты, не пользуйтесь телефоном перед сном. Лучше полчаса почитать перед сном.

Утром включите любимую музыку, которая зарядит энергией на целый день, примите контрастный душ.

Как сообщала Одесса News, порядок исчисления времени на территории Украины определён постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперёд и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.