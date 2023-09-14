Украина получит от США $1,25 млрд

Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова 13 сентября подписала протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта в размере $1,25 млрд от Соединённых Штатов Америки в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Об этом сообщает сайт Минфина.

Отмечается, что денежные средства будут направлены на поддержку незащищённых слоёв населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования).

Зыкова поблагодарила Всемирный банк за беспрецедентную помощь, оказываемую Украине с начала широкомасштабного вторжения.

Благодаря проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и ссуд на общую сумму $19,5 млрд и €1,44 млрд, из которых $17,97 млрд – гранты, — отметили в ведомстве.

В ближайшее время ожидают подписания соглашения об указанном гранте целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития и направления средств в государственный бюджет Украины.

Одесса News информировала, что Соединённые Штаты последовательно поддерживают Украину в её борьбе с российской агрессией. В целом, США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $43 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе 42,6 млрд с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

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