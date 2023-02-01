Алеку Болдуину за непреднамеренное убийство украинского оператора грозит 5 лет

31 января прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) Мэри Кармак-Олтвис предъявила официальное обвинение американскому актёру Алеку Болдуину по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора, гражданки Украины Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина».

Об этом сообщает издание Гордон со ссылкой на сайте KRQE News и судебные документы.

Отмечается, что обвинение также выдвинуто сотруднице съёмочной группы, которая отвечала за оружие во время съёмок — Ханне Гутьеррес Рид.

Подчёркивается, что Болдуин и Гутьеррес Рид обвиняются в непредумышленном убийстве. Им грозит лишение свободы сроком на пять лет. Следователи утверждают, что Болдуин «своими действиями, бездействием или бездействием в качестве продюсера напрямую способствовал или не смог смягчить многочисленные опасные действия в течение очень короткого периода времени».

Как сообщала Одесса News, Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссёр фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошёл во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актёр смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясён случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок.

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