Сайты Верховной Рады, СБУ и МИД перестали работать: что происходит

23 февраля после 16.00 перестал открываться ряд украинских государственных сайтов.

В частности, не открываются сайты Верховной Рады, Министерства иностранных дел. Сайт Службы безопасности Украины не выдаёт ошибку, но и не загружается.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил в Telegram, что сейчас идёт массовая DDoS-атака на Украину.

«Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам Рады (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение «Дія» успешно преодолевает текущую атаку и продолжает работать стабильно», – проинформировал вице-премьер.

Кстати. 15 февраля в работе банковских сервисов «ПриватБанка» и «Ощадбанка», сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои. Как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что атаке подверглись почти все украинские банки. К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг «Дія». Михаил Фёдоров сообщил, что атака началась из России и Китая, а когда её «отбили», вернулась из Чехии и Узбекистана.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не причастна к кибератакам на украинские ресурсы. Но в Белом доме Россию считают ответственной за DDoS-атаки на украинские сайты.

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