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В Одессе морько чистое и ласковое

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ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой были отобраны 6 июля в определённых контрольных точках Одессы.

Как сообщается на официальном сайте города, по результатам лабораторных исследований, морская вода соответствует санитарно-микробиологическим показаниям во всех точках.

Одесса News информировала, что сотрудники Черноморского рыбоохранного патруля и экологической инспекции задокументировали массовую гибель рыбы на Хаджибейском лимане в Одесской области в районе села Богнатово Ивановской громады.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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