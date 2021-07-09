Sea Breeze-2021: отработаны учения по стабилизации в кризисном регионе

В рамках учений «Си Бриз-2021» многонациональные силы береговой компоненты провели операцию по стабилизации в кризисном регионе.

Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.

По легенде учений, незаконные вооружённые формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики.

«Многонациональный штаб учений принял решение провести стабилизационную операцию и восстановить государственное устройство на захваченных боевиками территориях. Силы береговой компоненты были разделены на четыре тактические группы и группу огневого поражения», — говорится в сообщении.

Операция началась с высадки тактических воздушных и морских десантов с последующим продвижением в глубь кризисного региона.

Как отмечается, первая тактическая группа высадилась с борта среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» у порта одного из населённых пунктов в Одесской области. Высадку десанта обеспечивали специальные подразделения СБУ. Вместе с ними украинские морпехи деблокировали порт, горсовет, критические объекты инфраструктуры и удерживали их до прибытия подразделений Нацгвардии. В дальнейшем они выдвинулись на определённый участок государственной границы.

Во ​​второй тактической группе, в состав которой вошли украинские морпехи, военнослужащие Госпогранслужбы Украины, военнослужащие ВС Грузии и Республики Молдова. Эта группа, осуществив десантирование с вертолётов беспарашютным способом, атаковала захваченный аэродром, который террористы планировали использовать как основной пункт для приёма продовольствия, личного состава и техники. После взятия объекта под контроль командир группы принял решение организовать круговую оборону аэродрома и удерживать его до подхода основных сил, — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время учений некоторые союзные подразделения были заблокированы боевиками или попали в засаду. Им на помощь отправилась третья тактическая группа. Совершив марш из района ожидания до исходного района, украинские морпехи преодолели водную преграду и перешли к рейдовым действиям.

«Во время рейда, уничтожив диверсионно-разведывательные группы противника и деблокировав союзные подразделения, они выдвинулись на усиление второй тактической группы. Объединившись, две группы вышли к государственной границе, где военнослужащие ГПСУ организовали пограничный контроль и обеспечили доступ в район негосударственным гуманитарным организациям», — говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что украинская и американская роты морских пехотинцев высадились на необорудованном побережье на двух участках местности.

«Штормовые береты атаковали передовые силы противника, после чего начали рейдовые действия. Во время рейда был обнаружен лагерь подготовки террористов, который благодаря успешным действиям морпехов был заблокирован. Далее роту американских морпехов, которые только что осуществили десантирование, атаковал резерв боевиков. Морпехи сразу перешли к обороне и удерживали занимаемый плацдарм на берегу», — говорится в информации.

На следующий день рота украинских морских пехотинцев провела рейдовые действия и вышла к оборонительным позициям американцев. В это время поступила вводная, что недалеко разведка обнаружила лагерь подготовки боевиков. Разработав план операции, тактическая группа окружила противника и уничтожила его.

Как сообщала Одесса News, учения Си Бриз-2021 завершаются 10 июля.

Фото: Минобороны

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