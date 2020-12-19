Украина собирает новогодние подачки от международных партнёров

Президент Владимир Зеленский поблагодарил международных партнёров за поддержку Украины и проинформировал, что ЕС предоставляет 600 млн евро, ещё 170 млн евро — Всемирный банк и 640 млн евро — Европейский инвестбанк.

Об этом он заявил во влоге, опубликованном на странице Главы государства в Facebook.

«Хочу поблагодарить наших международных партнёров за поддержку, которую они предоставляют Украине. Это — 600 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, 170 — от Всемирного банка на социальную помощь пострадавшим от пандемии и 640 миллионов от Европейского инвестиционного банка на развитие восточных областей, городского транспорта во всех регионах и строительство дорог», — сказал Зеленский.

21-23 декабря миссия МВФ начнёт в онлайн-формате первый пересмотр соглашения Stand-by с Украиной и продолжит работу после новогодних праздников в январе.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о продолжении кредитования Украины.