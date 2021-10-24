Кому в Одессе 25 октября отключат свет и газ

В понедельник, 25 октября, некоторым потребителям Одессы отключат свет и газ.

По сообщению Управления эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Маловского, 3, 25 октября с 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№п/п Адрес отключений

Кому отключат

1. ул. Маловского, 3 ВАТ «Автотранс-64» 2. ул. Маловского, 10 топочная 3. ул. Маловского, 3, 5, 7, 9 население

Энергоснабжение , по сообщению , по сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», будет прекращено 25 октября по таким адресам:

4-й Деревообделочный переулок, 5, с 09:00 по 18:00

Академика Заболотного улица, 35, 39, 39А, 37, 41, 43А, с 08:00 по 17:00

Академика Панкратовой улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26а, 26б, 5а, 27А, 27б, 5Б, 5В, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3Б, 18/1, 3в, 34а, 3г, 10а, 21а, 10б, 39а, 39в, 22а, 61, 23А, 11а, 24а, 49А, 4А, 51а, 24В, 53а, 24г, 12А, 3А, 24Б, с 09:00 по 18:00

Александра Невского улица, 41, 41/2, 43., 54, с 08:00 по 19:00

Базарная улица, 110, 116, 118, с 06:00 по 21:00

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31, с 09:00 по 18:00

Болгарская улица, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 11/13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, с 08:00 по 18:00

Владимира Хавкина улица, 1, 51а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 1а, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47/, 47а, 47г, 49, 51, 27, с 09:00 по 18:00

Гайдара улица, 24, 30, с 07:00 по 20:00

Генерала Петрова улица, 26, 28, 30, с 07:00 по 20:00

Геологическая улица, 9, 9А, 23а, с 09:00 по 18:00

Котляревского улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б, 9в, 23, 5а, 5а1, 12а, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21А, 9а, с 09:00 по 18:00

Круговая улица, 10Б, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 381, 15а, 50А, 50Б, 15Б, 40А, 40Б, 53А, 48А, 54А, 48Б, 55А, 40В, 56А, 48д, 48В, с 09:00 по 18:00

Леонида Утёсова улица, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64, с 06:00 по 21:00

Мичурина улица, 19, 19а, с 09:00 по 14:00

Ольгиевский спуск, 8А, с 09:00 по 18:00

Оранжерейный переулок, 18А, 43А, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 18Б, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 24В, с 09:00 по 18:00

переулок Людмилы Гинзбург, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23в, 23г, 10в, 25а, 15а, 27б, 10г, 43, 19д, 21а, 21б, 35к, 10а, 10б, 23б, 23а, с 09:00 по 18:00

переулок Матросская Слободка, 2, с 09:00 по 14:00

переулок Маяковского, 8, 10, с 09:00 по 19:00

переулок Некрасова, 1, 3, 5, 7, с 09:00 по 19:00

Преображенская улица, 2, 2а, 4, 6, 9А, 11, 18, с 09:00 по 19:00

Путевая улица, 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 24, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 37А, с 09:00 по 18:00

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11ф, с 09:00 по 18:00

Софиевская улица, 34, с 09:00 по 19:00

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6а, 15, 10а, 10б, 1а, 27А, 17/1, 16а, 16б, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, с 09:00 по 18:00

Тепличная улица, 3б, 4А, с 09:00 по 14:00

Хуторская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 49а, 49б, 30А, 37а, 26б, 17а, 32а, 54а, 25а, 33а, 42а, 57в, 57г, 57Д, 57е, 57з, 42б, 58в, 42г, 59а, 59б, 42д, 60А, 60б, 33б, 61а, 61б, 61В, 28а, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 27б, 44а, 65а, 65б, 20а, 44б, 44в, 69А, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 15а, 17б, 73а, 16а, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 44г, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 15в, 79а, 45а, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81Л, 13в, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 13б2, 85а, 85б, 86Г, 13б, 87а, 13а, 89а, 34А, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 12а, 95а, 95б, 95в, 95Д, 95ж, 95з, 46а, 97в, 11в, 99/Б1, 99а, 103г, 105в, 46б, 1а, 1б, 63, 47а, 3а, 47б, 47е, 5б, 5в, 47ж, 6/3, 47к, 26а, 8а, 8б, 8в, 48а, 9Б, 36а, 10а, 10б, 11а, 11б, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, с 09:00 по 18:00

Цементный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6А, 5а, 9, 16а, 14б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, с 09:00 по 18:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

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