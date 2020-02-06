В Минюсте посчитали, сколько в 2019 году родилось малышей, в т.ч. в Одессе

В течение прошлого года в Украине родилось 310 605 младенцев, каждый десятый — в Киеве.

Об этом говорится на странице Министерства в Facebook.

Среди лидеров по рождаемости в прошлом году были Киев — 32 634 ребёнка, Днепропетровская область — 22 703 малышей, Львовская — 21 916, Одесская — 21 075.

Наименьшая рождаемость по показателям 2019 года зафиксирована в Луганской области — 5046 малышей, Черниговской — 6165 и Сумской области — 6526.

Как сообщала Одесса News, согласно официальной статистике, украинцев ежегодно умирает больше, чем рождается: на 100 умерших — 54 новорожденных.