Сенат не признал Трампа виновным по первой статье обвинения

Голосование в полном составе Сената США по первой статье обвинения президента Трампа о его импичменте не признало главу Белого дома виновным в злоупотреблении властью.

Процедура голосования состоялась в среду, сообщает Укринформ.

Против президента Трампа выступили 48 сенаторов, поддержали главу Белого дома 52 законодателя США. Для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно было минимум 67 голосов из 100-мандатной верхней палаты Конгресса США.

Таким образом считается, что сенаторы, которые выступили в процессе судебного разбирательства по импичменту президента Трампа, оправдали его по первому пункту обвинений.

Нынешняя процедура отличалась от обычного процесса голосования сенаторов. В частности, законодатели имели заявить вместо «да» или «нет» – «виновен» или «не виновен».

Далее должна состояться процедура голосования по второй статье обвинений против президента Трампа – в препятствовании им в работе Конгресса США.

Кстати. Судебное разбирательство в Сенате, которое формально началось 21 января, когда стороны согласовали процедурные вопросы, должно завершиться всеобщим голосованием сенаторов, которые выступают в роли жюри присяжных.

Дональду Трампа предъявлены обвинения по двум пунктам. Первый касался злоупотребления властью, когда глава Белого дома заморозил военную помощь Украине в обмен на расследование против его конкурента на выборах Джо Байдена. Во втором пункте отмечалось, что президент препятствовал работе Конгресса, когда запретил своим подчинённым свидетельствовать в расследовании Палаты представителей, а также предоставлять документы по делу.

Судебный процесс в Сенате включал заслушивание аргументов сторон обвинения и защиты, голосование относительно дальнейших процедур, а также заключительные аргументы сторон. Республиканцы, пользуясь своим большинством в верхней палате Конгресса, заблокировали вызов новых свидетелей, в том числе экс-советника президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, и.о. главы администрации Белого дома Мика Малвени, также ещё двух чиновников. Все свидетели имеют информацию «из первых рук» о замораживании Белым домом оборонной помощи Украине.