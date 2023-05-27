Известный бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше» в Одесском театре музкомедии

Один из наиболее известных бродвейских мюзиклов «Скрипач на крыше» ставится в Одесском театре музыкальной комедии второй раз. Первая постановка осуществлена в 1987 году режиссёром Эдуардом Митницким с Михаилом Водяным в главной роли.

Успех спектакля однозначно был отмечен зрителями и критикой, а для Водяного роль Тевье стала поистине звёздной вершиной его актёрской карьеры. Но через полгода Мастер безвременно ушёл из жизни и счастливая судьба спектакля оборвалась.

И вот «Скрипач на крыше» снова на одесской сцене. Удивительно, что тема его сегодня ещё более актуальна. Человечеству сегодня, чтобы выжить, нужно учиться мудрости у таких философов, как Тевье. Тогда у всех ещё останется шанс на завтрашний день.

Цена билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 4 июня в 17:00.

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