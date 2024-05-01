Стефанишина: Принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы в воюющую страну, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом она сказала «Німецькій хвилі», комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг за границей.

«Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений, и давайте не забывать, что война продолжается, и мы должны её выиграть», – сказала Стефанишина.

По её мнению, обновление своих данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которого требуют власти, не означает автоматической мобилизации на фронт.

«Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объёме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учёте и информации. И это первоочередная цель нашего решения», – заявила вице-премьер.

Она также отметила, что действующий механизм временной защиты украинских беженцев в ЕС будет действовать до марта 2025 года. В этом мае ЕС будет обсуждать с украинскими властями вопросы дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом.

Одесса News информировала, что 23 апреля стало известно, что МИД временно остановид все консульские действия для граждан Украины призывного возраста. В министерстве уточнили, что консульские услуги возобновят с 18 мая – с учётом требований нового закона о мобилизации, который в тот день вступит в силу. Документ предусматривает, что для доступа к консульским услугам в полном объёме граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет должны обновить данные военного учёта. Механизм, как это сделать из-за границы, сейчас прорабатывают госорганы. Также 23 апреля Кабмин Украины запретил пересылать паспорта военнообязанным мужчинам за границу.

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