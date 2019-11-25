В Чёрном море перевернулось судно с 14 тысячами овец

У берегов Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 тысяч овец.

В операции по спасению животных участвовали полицейские, пожарные и военно-морской флот страны, сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье после того, как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанцы на побережье Чёрного моря.

Судно направлялось в портовый город Джидда в Саудовской Аравии. В порт Мидия оно прибыло накануне из ливийской столицы Триполи.

На борту судна было 22 члена экипажа — граждане Сербии. Одного из спасённых членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением. Остальным членам экипажа ничто не угрожает.

На месте происшествия проводилась операция по спасению находившихся на борту овец. Небольшое количество животных, которые плавали в море, удалось спасти. Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. По информации представителей властей, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября в Одесском заливе танкер «Делфи» сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали.