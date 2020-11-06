Баскетболисты «Химика» и «Одессы» одержали очередные победы

В матче 5-й игровой недели баскетбольная команда «Химик» (Южный) победила на своей площадке «Николаев», а «Одесса» — «Черкасских мавп» в регулярном чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги.

Как отмечается на сайте «БК «Химик», южненцы одержали третью победу в сезоне. Поединок с «Николаевом» закончился со счётом — 84:76.

Самым результативным игроком матча был Тайрел Нельсон.

Следующий матч «Химик» опять проводит дома — 7 ноября гостями южненцев станут «Черкасские Мавпы», начало игры в 14-00.



В другом матче игрового дня «Одесса» победила «Черкасских Мавп» со счётом 80:71.Самыми результативными игроками в составе команды стали Делейни Блейлок (17 очков) и Вадим Прокопенко (15 очков).



Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: «Киев-Баскет» — 16 (8), «Тернополь» — 13 (8), «Запорожье» — 12 (7).

Как сообщала Одесса News, баскетболисты южненского «Химика» стали обладателями Кубка Украины сезона-2019/20.