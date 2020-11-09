Зеленский и Ермак заразились коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный тест на COVID-19.

Об этом Глава государства сообщил в Telegram.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил +результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Вс` будет хорошо!», — отметил Зеленский.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также получил положительный тест на COVID-19, о чём он сообщил в Facebook.

«К концу рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально», — отметил глава ОП.

Сегодня, по результатам селекторных совещаний под руководством Президента Украины и совещания заместителя руководителя Офиса Президента с главами облгосадминистраций принято решение о переходе на второй этап реагирования на распространение COVID-19.

Как сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, «принято решение — Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни: мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество кроватей в учреждениях здравоохранения, в которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью. С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью».

Третьим этапом, по его словам, планируется разворачивание временных госпиталей в приспособленных помещениях.

Он призвал украинцев придерживаться противоэпидемических ограничений, с тем чтобы не пришлось переходить к третьему этапу.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 9 ноября выявлено 469 018 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 8 687.