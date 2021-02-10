Так что же происходит на 10-й станции Большого фонтана в Одессе

10 февраля на 10-й станции Большого фонтана. вновь было замечено скопление чиновников.

Наше издание уже много раз писало о непонятном строительстве на 10-й станции Большого фонтана, где в письменном виде на заборе появляются сообщения описания происходящего.

Правда, как внезапно появляются, так внезапно и исчезают.

Первая информация о том, что происходит на пляже «Чайка», появилась 30 января о том, что здесь по заказу КП»Побережье Одессы» будет реконструироваться лодочно-спасательная станция, подрядчиком которой был обозначен «Ростинвестгруп».



После чего какие либо обозначения исчезли и появились просто рабочие, которые начали возводить забор якобы для того, чтобы убрать незаконную канализацию, которую проложили неизвестные.

Хотим заметить ещё одну странность. Часть той самой «канализации», которую хотели убрать, на время возведения забора находилась за его периметром.



И уже только 10-го февраля, на том самом заборе появилась какая-то бумажка без печатей и прочих необходимых атрибутов, что подтвердило бы её официальный статус.



Наше издание будет и дальше следить за тем, что всё же появится за этим «волшебным» забором.

Фото: Одесса News/Народные репортёры Одесса News/ХуДесса

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