При строительстве инклюзивного пляжа в Одессе украдено 200 тысяч

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении директора подрядной компании и инженера технического надзора по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств во время реконструкции в Одессе пляжа для людей с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, инженер и подрядчик, по предварительному сговору, присвоили бюджетные средства при выполнении строительных работ по реконструкции пляжа для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана.

Так, обвиняемые внесли в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и установленного оборудования, их стоимости, и подписали акты.

Установлено, что по договору подряда на этом пляже должны были установить тренажёры для людей с инвалидностью, которые фактически отсутствуют, а именно: тренажёр многофункциональный, Машина Смита с противовесом, тренажёр для бедра комбинированный, тренажёр для пресса, тренажёр (спина, шея), лестница гимнастическая.

Подсчитано, что вследствие таких противоправных действий должностных лиц государству нанесено более 200 тысяч гривен ущерба.

В ходе досудебного расследования прокуратурой предъявлен иск о возмещении причинённых уголовным правонарушением ущерба.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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