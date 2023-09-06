Индия собирается сменить своё официальное название

Индия может сменить свое официальное название на Бхарат – слово, которое именует страну на языке хинди.

Об этом 5 сентября пишет издание ГОРДОН со ссылкой на The Guardian.

Издание утверждает, что участники саммита «Большой двадцатки», который пройдёт 9–10 сентября в Нью-Дели (Индия), получили приглашения на ужин, организованный «президентом Бхарата».

The Guardian утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди «обычно называет Индию Бхаратом» и это название является одним из двух официальных названий страны, записанных в конституции.

В правящей Индийской народной партии ранее выступали против использования слова «Индия», так как оно «навязано во время британского завоевания».

По данным телекомпании News18, правительство Моди ведёт подготовку к тому, чтобы убрать слово «Индия» из конституции на фоне стремления освободить народ от «менталитета рабства».

Прогнозируется, что резолюцию о переименовании Индии в Бхарат правительство Моди внесёт во время специальной сессии парламента.

Как сообщала Одесса News, с 9 мая 2023 года в Польше для российского города Калининграда используют польское название – Крулевец (Królewiec), а для Калининградской области – Крулевецкая.

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