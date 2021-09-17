На Одесскую таможню поступил товар из Китая с ложными документами

Оперативные сотрудники Государственного Бюро расследований (ГБР) получили информацию, что в начале сентября на территорию Одесской таможни поступили товары из Китая, в документах которых указаны ложные сведения.

Как информирует ГБР, во время осмотра товара работники Бюро расследований установили, что импортёр отметил в декларации преимущественно мелкий товар и незначительное количество бензопил, хотя на самом деле были завезены только бензопилы. Также количество ввозимых товаров в документах была значительно заниженным.

Отмечается, что на декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар на сумму 4,9 миллиона гривен изъяли.

Нарушителю грозит применение штрафных санкций в размере стоимости товара, скрытого от таможенного контроля.

Как сообщала Одесса News, за 8 месяцев этого года Государственное бюро расследований задокументировало получение неправомерной выгоды должностными лицами Одесской области на общую сумму 1,4 млн гривен.

Фото: ГБР

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