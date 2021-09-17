Где в Одессе можно провакцинироваться в выходные дни

10 центров массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе будут работать в ближайшие выходные — 18 и 19 сентября — с 9:00 до 18:00.

По сообщению официального сайта города, центры вакцинации будут открыты по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky,

ул. Семёна Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt, 2-й этаж,

ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж),

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой),

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10,

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3,

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1,

ул. Левитана, 62, КДЦ №20,

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»,

Международный аэропорт «Одесса».

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для вакцинации и ревакцинации доступны вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac – все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

Кроме того, в будние дни продолжают работать кабинеты вакцинации от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров Украины установил новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

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