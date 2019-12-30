Одесский скульптор рассказал, как он изменит банк «Порто-Франко»

Известный одесский художник и скульптор Михаил Рева показал, как примерно могут выглядеть помещения культурного пространства, которое он планирует в качестве нового арендатора создать в здании бывшего банка «Порто-Франко» на Пушкинской, 10.

Михаил Рева уточнил, что представленные изображения — это референсы, отобранные в процессе изучения стратегии использования объектов культурно-исторического наследия по всему миру. Но сейчас памятник нуждается в реставрации, — пишет Думская.

«В первую очередь, нам предстоит реставрация и восстановление аутентичных элементов здания, а также перепланировка некоторых помещений бывшего банка, так как разрушения приняли угрожающие масштабы.

В Италии, например, большую часть архитектурных памятников давно передали частному капиталу, но на условиях серьёзной ответственности за их полную сохранность. Поэтому я верю, что в Одессе такие механизмы реновации тоже будут эффективными. Учитывая очень жёсткие условия аренды и сумму арендной платы, отклонение от намеченного курса практически невозможно.

Следующий важнейший шаг – это программное наполнение и определение той уникальной ниши, которую этот проект займёт в городе, стране и за её пределами. Это создание сети партнёрских отношений с международными профильными институциями, обмен опытом и реализация совместных просветительских инициатив.

Также необходимым является запуск фандрейзинговой кампании по сбору средств и формирование пула доноров данного проекта, что обеспечит бесперебойную работу будущего Центра. Для этого мы будем привлекать экспертов, консультантов и формировать команду неравнодушных людей для реализации этого амбициозного проекта», — отметил скульптор.

Фото: Думская