Рефінансування: пояснення складних термінів

Уявімо, що клієнт банку бере кредит на 100 тисяч гривень. Він старанно сплачує щомісячні внески, зазначені у договорі. Має чудову кредитну історію, потрібні фінансові ресурси, щоб вчасно закрити кредит. Але вже у процесі виплат розуміє, що вибрав не ту фінансову організацію, помилився з невигідними умовами виплат.

У цей час якраз і буде потрібне рефінансування кредиту або реструктуризація. То який варіант обрати та в яких випадках?

Інструменти керування кредитом: огляд

І реструктуризація, і рефінансування — це інструменти, які банк вкладає у руки клієнта для керування кредитом. Перший варіант пропонує сама організація, у якій ви взяли кредит. Треба звернутися до менеджерів та попросити переглянути й частково змінити деякі умови щодо виплат.

Це може бути зниження відсоткової ставки, подовження строків. Тож банк робить усе, щоб допомогти клієнту все ж таки виплатити позику. Проте у кредитній історії цієї людини з’являється негативна помітка, яка може стати причиною невидачі наступного кредиту.

На відміну від цього, рефінансування стає способом погасити борг в одній організації, взявши нову позику в іншій організації. У результаті кредитна історія не страждає, а договір із першим банком повністю закривається. Новий кредит погашає борги зі своїм попередником. Через це інструмент часто називають перекредитуванням.

Як зрозуміти, що рефінансування — правильний крок

Особливість всіх банківських кредитів у тому, що клієнт повертає суму позики та відсотки. Перша половина обумовленого у договорі строку йде саме на погашення відсотків. Тому рефінансування раціонально використовувати доти, доки строк із виплат позики сягає половини.

Коли цей інструмент корисний:

висока відсоткова ставка — актуально для кредитів, де строк погашення сягає 1-3 років, а річна ставка порівняно знижується мінімум на 2%;

зниження доходу чи невідповідний графік для виплат — зменшити розмір постійних платежів можна завдяки збільшенню строку виплат;

зміна умов із заставою — якщо ви хочете звільнити майно, яке було у заставі в одного банку, можна обрати тариф без необхідності вносити заставу.

Мета рефінансування полягає у тому, щоб побудувати більш зручний графік виплат з урахуванням суми та загального строку.

Перекредитування бажано проводити, якщо у вас виникає проблема зі зниженням рівня доходів або з’являються інші обставини, через які ви ризикуєте зіпсувати кредитну історію.

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